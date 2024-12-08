Киркоров о состоянии отца: «Обнулил свое здоровье»

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с NEWS.ru, что его отец Бедрос стал чувствовать себя лучше.

Киркоров отметил, что отец выкарабкался после ухудшения здоровья. Артист пожелал на 2025 год здоровья родителю.

«Чтобы был жив-здоров мой папа Бедрос. Вот это самое главное. Потому что год для него был непростой, как и для меня. Он обнулил свое здоровье практически. Я тоже обнулил свою творческую жизнь. Начал с нуля, считай», — рассказал исполнитель.

В начале сентября стало известно, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию. До этого народного артиста России госпитализировали из-за жалоб на боли в сердце. Врачи провели Киркорову-старшему операцию для проверки кардиостимулятора. Он был установлен еще в 2023 году, когда артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

22 октября SHOT сообщал, что Бедрос Киркоров обратился к врачам с жалобами на боль в ногах и слабость. По информации канала, у артиста появились осложнения на фоне проблем с сердцем.

23 октября Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос находится дома на фоне сообщений об ухудшении его состояния.

Ранее самоназванный сын Киркорова вспомнил, как «спас» Пугачеву из пожара.