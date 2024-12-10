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Во Франции осудили использование канцерогена при реставрации Нотр-Дама

UD-CGT: при реставрации Нотр-Дама использовалось 460 кг канцерогенного свинца

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IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

При реставрации кровли Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) использовалось 460 кг канцерогенного свинца. Об этом сообщил РИА Новости генсекретарь парижского подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (UD-CGT) Бенуа Мартен.

«Это безответственный выбор, свинец очень опасен и представляет риск как для работников, занятых на реконструкции, так и для жителей близлежащих районов и посетителей собора», — заявил Мартен.

По словам Мартена, после того, как в 2019 году в соборе произошел пожар, сопровождавшийся выгоранием 400 кг свинца на его крыше, инициированные родительскими ассоциациями тесты показали превышение уровня свинца у проживающих поблизости детей. В 2022 году ассоциации родителей и больных сатурнизмом подали иск в суд по статье «подвержение опасности третьих лиц» на Региональное агентство здравоохранения, министерства культуры и здравоохранения, обвинив ведомства в халатности.

7 декабря в Париже спустя пять лет после пожара открылся отреставрированный Нотр-Дам-де-Пари.

На мероприятии присутствовали многие мировые лидеры: кроме президента Франции Эммануэля Макрона с первой леди, приехали следующий президент США Дональд Трамп, украинский лидер Владимир Зеленский, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер Италии Джорджа Мелони. Среди гостей также наследник британского престола принц Уильям, первая леди США Джилл Байден с дочерью, самый богатый человек в мире и американский миллиардер Илон Маск.

Пламя вспыхнуло в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Ранее 62% французов выступили против платного входа в Нотр-Дам.

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