Французы оценили идею сделать вход в Нотр-Дам платным

Большинство французов не хотят, чтобы вход в собор Парижской Богоматери был платным, передает Europe 1 со ссылкой на опрос CSA.

Согласно материалу, респондентам задавали вопрос: «Стоит ли теперь взимать плату за вход в один из самых посещаемых памятников Франции?». На него 62% опрошенных дали отрицательный ответ.

Согласно результатам исследования, идею сделать вход платным поддерживают 42% мужчин, но только 26% женщин. Точка зрения респондентов также меняется в зависимости от их возраста: с платой согласны 26% опрошенных в группе 18-24-летних, 36% — в группе 25-34-летних, 37% — среди 35-49-летних, 37% — в группе 50-64-летних, 42% — среди 65-летних и более пожилых людей.

Церемонию открытия Нотр-Дама после реставрации в Париже 7 декабря решили перенести внутрь собора из-за непогоды. Синоптики пообещали порывы ветра от 65 до 80 км/ч.

Ранее в Британии не исключили, что на открытии Нотр-Дама будет решаться судьба Украины.