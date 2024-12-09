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Милош Бикович представил в России новый сербский триллер «Изоляция»

Актер Бикович: Россия может стать частью мультиполярного культурного мира

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Роскино

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович стал специальным гостем московской премьеры сербского триллера «Изоляция». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Роскино.

Фильм, в котором Бикович сыграл главную роль, показали в рамках Фестиваля сербского кино. На встрече со зрителями Бикович заявил, что благодаря поддержке кинематографа разных стран Россия может стать важной частью мультиполярного культурного мира.

«Мне кажется, что сейчас у России есть хорошая возможность закрепить свой статус в качестве международной платформы для равноправного сосуществования представителей разных народов, в особенности в сфере культуры. Если через такие мероприятия давать странам, у которых нет больших ресурсов, высказаться, в том числе посредством кино, тогда и другие будут тянуться в Россию», — высказался актер.

По сюжету фильма биолог Йован отправился на отдаленную гору, чтобы отслеживать миграцию животных и размещать оборудование в труднодоступных точках в лесу, а также ухаживать за камерами. Однажды он замечает таинственного человека и начинает подозревать, что за ним следят. Йован получает анонимные молчаливые звонки, слышит посторонние звуки и перестает отличать реальность от галлюцинации, а после становится свидетелем трагедии.

Накануне автор фильма «Холоп 2» Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером года в России.

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