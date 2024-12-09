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Автор «Холопа 2» стал самым кассовым режиссером года в России

Режиссеры Шипенко, Нужный и Локшин стали самыми кассовыми в РФ в 2024 году

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«Централ Партнершип»

Автор фильма «Холоп 2» Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером года в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Кино-Театр.Ру».

«Холоп 2» собрал в прокате 3,8 млрд рублей. Также в топ-10 вошли режиссер Алексей Нужный, касса «Бременских музыкантов» которого превысила 3 млрд рублей, Михаил Локшин, экранизация «Мастера и Маргариты» которого принесла 2,3 млрд рублей.

Кроме того, самыми кассовыми стали Юрий Хмельницкий («Лед 3» с 1,8 млрд рублей), Аскар Узабаев («Теща» и «Руки Вверх!» — 1,6 млрд рублей за два фильма), Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед» с 1,5 млрд рублей), Александр Войтинский («Огниво» с 1,2 млрд рублей), Илья Учитель («Летучий корабль» с 1,1 млрд рублей) и Константин Феоктистов («Три богатыря и Пуп Земли» с 1,1 млрд рублей на два фильма).

Замыкает топ-10 Сарик Андреасян с фильмами «Онегин» и «Мужское слово», суммарно собравшими 0,8 млрд рублей.

Эксперты анализировали период с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года, в который вышли более 220 российских фильмов, суммарно собравших около 27 млрд рублей.

Накануне были названы самые популярные книги 2024 года в России.

Ранее «Газета.Ru» назвала 45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом.

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