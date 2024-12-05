Названы самые популярные книги 2024 года в России

В 2024 году самым популярным художественным произведением у россиян стал новый роман Виктора Пелевина «Круть». Об этом сообщили rg.ru в пресс-службе «Яндекс Книги».

Рейтинги составили на основе числа пользователей, которые прослушали более двух минут аудио или прочли больше 1850 символов текста книг в «Яндекс Книгах» и «Яндекс Музыке» с 1 января по 1 декабря 2024 года.

По данным аналитиков, пользователи обоих сервисов чаще всего читали и слушали новый роман Пелевина. В области нон-фикшен литературы первое место заняла книга Натальи Красновой «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии».

Также одними из самых популярных художественных произведений стали «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Дюна» Фрэнка Герберта. В области нехудожественной литературы более половины списка лидеров составили книги по психологии.

Самой дочитываемой книгой на платформе стал роман Виктора Дашкевича «Императорский Див. Колдун Российской империи», а больше всего комментариев пользователи оставили у книги «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

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