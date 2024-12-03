Звезда «Великолепного века» снялся в российском скетчкоме

Звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит исполнит главную роль в российском проекте под названием «Я к тебе надолго». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ru».

Отмечается, что новый сериал, который выйдет на стриминг-сервисе «Иви», выполнен в жанре романтического скетчкома. Партнером Озчивита стала актриса Юлия Калашникова. Сюжет повествует об известном турецком актере, который неожиданно решает посетить россиянку. Известно, что первая из шести серий станет доступна для просмотра уже в этом году.

В конце августа стало известно о старте съемок в Татарстане новой части новогодней комедии «Елки» с Озчивитом. Как сообщал Telegram-канал Mash, у турецкого актера были совместные сцены с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В сентябре Озчивит начал снова гастролировать по России с концертом «Музыка турецких сериалов».

В октябре турецкий артист выразил желание вновь сняться в российском фильме.

Ранее Бурак Озчивит раскрыл детали своей роли в «Елках 11».