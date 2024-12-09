«Эпическая катастрофа»: Риз Уизерспун о неудачном опыте на Рождество

Голливудская актриса Риз Уизерспун рассказала о праздничных традициях, которые поддерживает в своей семьей. Ее цитирует People.

«Нам нравится украшать крыльцо пуансеттией, лентами и гирляндами, а также делать семейные фотографии на День Благодарения для рождественских открыток», — рассказала она.

По словам Уизерспун, двое ее старших детей не хотят делать общих фото.

«Это грустно, но у меня все еще есть один маленький 12-летний ребенок, поэтому он наряжается для фото, и это мило», — поделилась звезда.

Также актриса рассказала о неудачном опыте на Рождество — семья делает традиционные пряничные домики, но не печет их с нуля, а собирает из готового комплекта.

«Когда-то я попыталась испечь собственный домик, и это была эпическая катастрофа. Моя инженерия была не на должном уровне. Он просто рухнул», — смеется Уизерспун, вспоминая о неудачном опыте.

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