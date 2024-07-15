Бьянка судится с лейблом Sony Music

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, подала в суд на российское подразделение музыкального лейбла Sony Music, поскольку компания не выполнила условия договора. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Не выполнение в полном объеме условий контракта со стороны лейбла. Речь о каталоге с альбомами «Русский народный RnB», «38 Замков», сингле «Про лето» и других», — заявила исполнительница.

Она подчеркнула, что требует от ООО «Коала Мьюзик» компенсацию убытков и расторжение договора. По словам Бьянки, она больше не намерена сотрудничать с лейблом.

10 июля Липницкая сообщала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что судится из-за авторских прав на свои композиции. В личном блоге певица обратилась к артистам, которые воруют ее припевы и в нецензурной форме попросила их так не делать. Она призвала писать песни самостоятельно и не заимствовать чужой контент.

19 июня Липницкая отменила три концерта в Германии. Причиной отмены стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к Бьянке и ее коллективу, а также невыполнение бытового райдера в полном размере.

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