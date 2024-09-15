Бьянка захотела подать в суд после просьб признать ее иноагентом

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, как танцует с российским флагом на одном из своих концертов.

Видео было сделано в октябре 2023 года в Германии. Бьянка отметила, что ее позиция «абсолютно ясна». Артистка несет ее всему миру. Она показала видео на фоне требований активистов признать ее иноагентом из-за концерта за рубежом и обвинений в якобы спонсировании ВСУ.

«В то время, пока я и другие российские артисты создают возможности для своих соотечественников общаться на родном языке, слушать на нем музыку и не терять связь со своими корнями, находятся недовольные и лживые люди, которым это не нравится. Они при этом называют себя «СМИ», задача которых предоставлять объективную и правдивую информацию», — поделилась певица.

Липницкая намерена подать в суд на тех, кто распространяет фейки о ней. Певица заявила, что ответственность за ложь неизбежно наступит для них.

12 сентября представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились к Генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить историю вокруг выступлений россиян на фестивале Glamotion в Германии и признать этих артистов иноагентами. Они подозревают организаторов мероприятия в спонсировании ВСУ.

Известно, что на немецком фестивале выступили Клава Кока, Бьянка, Jony и группа RASA.

Ранее Бьянка рассказала, как справляется с мошенниками.