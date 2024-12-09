Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Иванова рассказал, как попал в боевик Гая Ричи

Спортивный врач Баскаков сыграл в «Министерстве неджентльменских дел» Ричи Смелого льва

close
Иван Баскаков/VK

Житель Иванова Иван Баскаков рассказал, как попал в боевик британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+) режиссера Гая Ричи. Об этом сообщает Ivanovo News.

Спортивный тренер рассказал, что в 2023 году находился в Турции и увидел объявление, что требуются мужчины славянской внешности для съемок у Гая Ричи.

«Я подумал, это шутка или розыгрыш, но на всякий случай отправил несколько своих фотографий. Удивлению моему не было предела, мне позвонили и сказали: «Приезжайте на пробы», — вспоминает он.

Баскаков уточнил, что участвовал в массовке — играл Смелого льва из сказки «Волшебник страны Оз». Россиянину выдали костюм льва, а вот роль немецкого офицера Баскакову не подошла — у мужчины 47-й размер ноги.

«Фильм посмотрел. Я там есть — полторы секунды на весь экран. Будет, что вспомнить и внукам рассказать», — заключил он.

Накануне российского актера Юру Борисова признали лучшим актером второго плана в Лос-Анджелесе.

Ранее рэпер Jay-Z заявил о попытке шантажа от адвоката его предполагаемой жертвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами