Житель Иванова рассказал, как попал в боевик Гая Ричи

Житель Иванова Иван Баскаков рассказал, как попал в боевик британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» (18+) режиссера Гая Ричи. Об этом сообщает Ivanovo News.

Спортивный тренер рассказал, что в 2023 году находился в Турции и увидел объявление, что требуются мужчины славянской внешности для съемок у Гая Ричи.

«Я подумал, это шутка или розыгрыш, но на всякий случай отправил несколько своих фотографий. Удивлению моему не было предела, мне позвонили и сказали: «Приезжайте на пробы», — вспоминает он.

Баскаков уточнил, что участвовал в массовке — играл Смелого льва из сказки «Волшебник страны Оз». Россиянину выдали костюм льва, а вот роль немецкого офицера Баскакову не подошла — у мужчины 47-й размер ноги.

«Фильм посмотрел. Я там есть — полторы секунды на весь экран. Будет, что вспомнить и внукам рассказать», — заключил он.

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