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Юру Борисова признали лучшим актером второго плана в Лос-Анджелесе

Актер Юра Борисов стал победителем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

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FilmNation Entertainment

Актер Юра Борисов одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Variety.

Кинокритики отметили работу артиста в фильме «Анора». Эту награду Борисов разделил с Кираном Калкином, который занял первое место в той же номинации за роль в драме «Настоящая боль».

Variety также предполагает, что у Борисова и Калкина увеличились шансы стать победителями премии «Оскар». С 2009 года Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса награждала пять актеров, которые впоследствии получили главную кинонаграду — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Кристофер Пламмер («Начинающие»), Джаред Лето («Далласский клуб покупателей») и другие.

В мае драмеди «Анора» удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

В начале сентября сообщалось, что Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на фестивале в Торонто. На опубликованном снимке Борисов стоит напротив улыбающейся ему Джоли, и, кажется, просит автограф.

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