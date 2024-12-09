Лолита пожаловалась на пьяных людей «с сосисками» на концерте

Певица Лолита Милявская заявила, что подвыпивших людей стало больше появляться на концертах. Об этом она сообщила mk.ru.

Милявская вспомнила, как на ее недавнем концерте в Москве организаторы свободно впускали людей в состоянии алкогольного опьянения, а также не забирали у них алкоголь и еду перед входом на мероприятие.

«Мне кажется, что есть какие-то нормы социума, которых нужно придерживаться. <...> Концерт превращается в ад для артиста и для нормального зрителя, который пришел», — заявила исполнительница.

Певица винит в случившемся организаторов концерта. Она назвала безумием то, что «люди с сосисками, пиццей и со спиртным» могут сидеть в зале во время выступления.

«Концерт превращается в большое пьяное действо, а охрана не справляется», — возмутилась она.

Недавно сообщалось, что в Петербурге с концерта Лепса вывели фанатку, которая «пела громче» артиста. Сама женщина заявила, что может это делать, так как заплатила за билет. По предварительной версии, фанатка была пьяна.

Ранее певец Олег Газманов признался, что пока не планирует уходить на пенсию.