Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сталкеры преследуют бабушку и маленького сына звезды «Солтберна»

Актер Кеоган удалил соцсети из-за преследователей и неприятных комментариев

close
Global Look Press

Ирландский актер Барри Кеоган удалил свой аккаунт в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за «отвратительных комментариев» и сталкеров. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

По словам звезды «Солтберна» и «Дюнкерка», на это его подтолкнули хейтеры, обсуждающие его разрыв с певицей Сабриной Карпентер и отношения с маленьким сыном от экс-партнерши Элисон Сандро.

«Я больше не могу позволять этому отвлекать меня от семьи и работы. Сообщения, которые я получаю, не должен получать никто: это абсолютная ложь, ненависть, отвратительные комментарии о моей внешности, характере, о том, какой я родитель, и все остальные бесчеловечные вещи, которые можно представить», — написал он.

Хейтеры, продолжил он, преследуют его бабушку и стучатся к ней в дверь, караулят у дома, где живут Сандро с сыном, и запугивают семью.

«Каждый день я работаю все усерднее, стараясь стать самым здоровым и сильным примером для своего мальчика. Я хочу предоставить ему возможность учиться, терпеть неудачи и расти. Я хочу, чтобы он мог смотреть на своего отца, полностью доверять мне и знать, что я поддержу его, несмотря ни на что. Помните, что ему придется прочитать все это о своем отце, когда он станет старше. Пожалуйста, будьте уважительны ко всем», — заключил он.

Накануне Алсу вспомнила о неадекватных фанатах на пике популярности.

Ранее Анна Семенович пожаловалась на сталкера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами