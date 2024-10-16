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Алсу вспомнила о неадекватных фанатах на пике популярности

Певица Алсу призналась, что сталкивалась с преследованиями фанатов

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу призналась в беседе с aif.ru, что столкнулась с неадекватными фанатами на пике популярности.

Алсу рассказала, что с первыми хитами у нее появились одержимые сталкеры.

«Случались и неприятные моменты, немного даже маниакальные проявления, когда действительно становилось немного страшно. Наверное, это были не совсем психически здоровые люди, они воображали себе что-то, что не являлось реальностью», — поделилась артистка.

Алсу уточнила, что позже это прошло.

По данным издания, 15 лет назад Алсу преследовал сталкер. Мужчина размещал в интернете угрозы в адрес артистки и ее семьи. Он заявлял, что певица должна принадлежать только ему. Агрессивного поклонника задержала полиция, пригласив его якобы для участия в телешоу. В его кармане нашли «страшные» записки. Мужчине грозил тюремный срок, но его признали невменяемым.

В сентябре певица Лена Катина призналась, что на нее хотел совершить покушение неуравновешенный поклонник. По словам знаменитости, мужчина хотел то жениться на ней, то выстрелить в нее. Для последнего психически неуравновешенный поклонник приобрел пистолет. Он угрожал, что приедет на фестиваль в Польше, где должна была выступить исполнительница.

Ранее Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России.

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