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«Стоял и смотрел»: Анна Семенович пожаловалась на сталкера

Певица Семенович заявила, что преследователь поцарапал ее машину

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ТНТ

Певица Анна Семенович пожаловалась на сталкера, который преследовал ее во время работы в группе «Блестящие». Об этом она рассказала в передаче Павла Воли «Шоу Воли».

По словам Семенович, поклонники любили Жанну Фриске, но и у нее самой быстро появились фанаты, в том числе одержимые преследователи.

«Был один человек, который выслеживал меня в каждой квартире. Я поменяла из-за него три квартиры», — вспоминает она о необходимости часто менять арендованное жилье.

Обращения в полицию, продолжила певица, не приводили к успеху, поскольку после вызова правоохранителей и задержания вменить ему было нечего.

«Он просто стоял у окна и смотрел. Ничего не делал», — заявила Семенович.

Однажды фанат испортил автомобиль звезды, нацарапав на бампере и дверях слова «Аня, я тебя люблю».

Кроме того, на шоу Семенович рассказала о разводящемся бойфренде и брачном контракте.

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