«Роды будут хорошие»: беременных призвали ходить в Эрмитаж

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал беременных женщин не отказываться от похода в музей. Его интервью «России 24» цитирует РИА Новости.

«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — поделился мнением он.

Руководитель Эрмитажа не одобрил возмущения в соцсетях по поводу детей в музее. Он удивился недружелюбию людей, которые жалуются на детский шум.

«Казалось бы, радоваться надо, когда детей водят. Вот не все [радуются], но мы радуемся», — подчеркнул Пиотровский.

Гендиректор Эрмитажа 9 декабря отмечает 80-летие. Накануне его поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин.

Ранее Пиотровский заявил, что Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.