Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обратился к гендиректору Эрмитажа в юбилей

Путин отметил талант руководителя Эрмитажа Михаила Пиотровского

close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обратился к празднующему юбилей генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил Пиотровского с 80-летием и указал на то, что свой талант ученого, исследователя и организатора глава Эрмитажа посвятил сбережению уникального исторического, культурного, духовного достояния человечества.

«Ваш многолетний плодотворный труд на посту руководителя Государственного Эрмитажа — огромный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, пример подвижнического служения людям, Отечеству», — написал президент.

Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, с 1992 он занимает должность директора музея. В сентябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин вновь переназначил Пиотровского на должность гендиректора — на три года.

Накануне Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом появился на портале опубликованных правовых актов.

Ранее Пиотровский заявил, что Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами