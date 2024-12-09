Путин обратился к гендиректору Эрмитажа в юбилей

Президент России Владимир Путин обратился к празднующему юбилей генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил Пиотровского с 80-летием и указал на то, что свой талант ученого, исследователя и организатора глава Эрмитажа посвятил сбережению уникального исторического, культурного, духовного достояния человечества.

«Ваш многолетний плодотворный труд на посту руководителя Государственного Эрмитажа — огромный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, пример подвижнического служения людям, Отечеству», — написал президент.

Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, с 1992 он занимает должность директора музея. В сентябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин вновь переназначил Пиотровского на должность гендиректора — на три года.

Накануне Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом появился на портале опубликованных правовых актов.

Ранее Пиотровский заявил, что Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.