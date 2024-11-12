Звезда «Шпионского моста» может сыграть Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Оскароносный актер Марк Райлэнс может исполнить роль профессора Дамблдора в новом сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Об этом сообщает Variety со ссылкой на инсайдеров.

По словам источников, звезда «Шпионского моста» находится в списке претендентов на эту роль. Студия Warner Bros. еще не начала переговоры с актером из «Дюнкерка», но уже связалась с ним, чтобы узнать о готовности работать над проектом.

Представитель HBO не стал комментировать Variety появившуюся информацию. Он заявил, что такой громкий сериал может вызвать множество слухов и домыслов, и уточнил, что HBO планирует подтверждать детали «по мере заключения сделок».

В 2023 году не стало британского и ирландского актера Ричарда Харриса, сыгравшего Дамблдора в оригинальных фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Variety подчеркивает, что претенденту на роль Марку Райлэнсу сейчас 64 года — он на год младше Харриса, когда тот начал сниматься в первом фильме франшизы.

Актер Марк Райлэнс известен такими своими работами, как «Дюнкерк», «Суд над чикагской семеркой» и «Волчий зал». В 2016 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за работу в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост».

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» запланирована в 2026 году. Роли главных героев в будущем шоу, предполагает Variety, исполнят актеры-дебютанты, поскольку осенью Warner Bros. объявляла открытый кастинг для детей в возрасте от 9 до 11 лет.

Ранее сообщалось, что создатель «Игры в кальмара» лишился девяти зубов на съемках сериала.