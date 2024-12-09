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Сергей Светлаков чуть не подрался с Дмитрием Маликовым на съемках

Шоумен Светлаков признался, что хотел ударить Дмитрия Маликова на съемках

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Шоу Воли/Rutube

Шоумен и продюсер Сергей Светлаков признался на «Шоу Воли», что едва не подрался с певцом Дмитрием Маликовым во время совместной работы над комедией «Звезды в Сибири».

Светлаков пояснил, что был вынужден носить шубу по сценарию проекта, а сами съемки фильма проходили летом. В одном из эпизодов приняли участие шесть человек, в том числе и Дмитрий Маликов. Они снимались в сцене, где специально сымитировали падающий снег.

«Ему [Маликову] одна снежинка падает на краешек волосика, а вторая раз на нос. И он такой: «Ребята, ну, в таких условиях невозможно работать!» — вспомнил Светлаков.

По словам шоумена, его единственным желанием в тот момент было ударить Дмитрия Маликова. Светлаков отметил, что тогда не стал прибегать к физическому насилию, но затем у знаменитостей состоялась битва на шпагах в бане.

Недавно Дмитрий Маликов рассказал, как стал жертвой краж 10 лет назад. У него пропало несколько сценических костюмов — в том числе пиджак цвета зебры. Маликов предположил, что у него воровала домработница.

Ранее Лолита пожаловалась на пьяных людей «с сосисками» на концерте.

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