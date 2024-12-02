Дмитрий Маликов рассказал, как стал жертвой краж

Певец Дмитрий Маликов признался в беседе с kp.ru, что домработница воровала у него одежду.

По словам Маликова, таким образом у него пропало несколько сценических костюмов. В том числе пиджак цвета зебры. Артист отметил, что хотел бы сейчас надеть эти наряды, но не знает, где они. Певец отметил, что инцидент произошел 10 лет назад. Он предположил, что работница продала сворованные наряды.

«Но некоторые старые вещи еще целы. Например, белый плащ, в котором я приезжал в СКК «Юбилейный» в 90-х годах – он жив и цел. Может быть, на юбилейном концерте в Петербурге я его снова надену», — поделился артист.

В ноябре пластический хирург и врач-дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила, что секрет моложавого вида Маликова заключается в «офигенной генетике».

Байрамукова считает, что в миловидном лице артиста отражается его внутренний мир. Хирург отметила, что Маликов не был замешан в скандалах шоу-бизнеса и нечасто выясняет отношения с коллегами публично. Врач уверена, что Маликов не прибегал к помощи пластических хирургов ради сохранения молодости.

Ранее Дмитрий Маликов откровенно рассказал о кризисе в браке.