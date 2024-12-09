У Бориса Щербакова нашли редкое заболевание кишечника

Народному артисту России Борису Щербакову диагностировали пневматоз кишечника во время обследования после неудачного падения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пневматоз — редкое заболевание, для которого характерно появление в нижней части кишечника наполненных газом кист. Оно может привести к тяжелым осложнениям, включая завороту и перфорации кишки и кровотечению в пищеварительной системе.

Медики посоветовали Щербакову следить за состоянием кишечника, операция пока не требуется. Также, добавляет SHOT, врачи оценивают состояние актера как средней тяжести.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

«Повреждения в основном косметического характера, он выглядит уже намного лучше. Уверен, что зрители увидят его снова уже очень скоро», — делился Щербаков-младший.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что его отец выкарабкался после проблем со здоровьем.