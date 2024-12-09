Никита Кологривый раскрыл, сколько получил за съемки в «Слове пацана»

Актер Никита Кологривый признался, что получил больше 500 тыс. рублей за съемки в сериале «Слово пацана». Об этом он рассказал на YouTube-подкасте «За деньги».

«Было порядка 5-7 смен. Немало. Я зарабатываю вообще немало», — заявил артист.

Кологривый подчеркнул, что во время работы над «Словом пацана» он увеличил стоимость своего съемочного дня. По словам актера, сейчас он просит меньше — «около 250 тыс. рублей» за смену.

Также, поделился актер, у него нет недвижимости и автомобиля в собственности. Он снимает трехкомнатную квартиру в Москве в диапазоне от 150 до 300 тыс. рублей и арендует автомобиль с личным водителем более чем за 150 тыс. рублей.

В декабре 2023 года Никита Кологривый заявлял, что артисты не должны получать большие деньги. Он сравнивал работу артиста и своего знакомого спасателя, который за зарплату 45 тыс. рублей «разрезает машины и достает людей из пожаров».

После этого СМИ выяснили, что Кологривый потратил на шоппинге в Дубае почти полмиллиона рублей. А в апреле 2024 года актер пришел на интервью в очках за 130 тыс. рублей.

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