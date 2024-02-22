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Раскритиковавший коллег за гонорары Кологривый сходил на шоппинг в Дубае

Актер Кологривый потратил на шоппинг в Дубае порядка 400 тыс. рублей

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Никита Кологривый, который критиковал своих коллег за большие гонорары, потратил на шоппинге в Дубае почти полмиллиона рублей. Об этом стало известно из YouTube-интервью Никиты Ефремова.

Звезда «Слова пацана» посетил магазин Ефремова в ОАЭ, в котором накупил себе вещей на сумму 482 тыс. 225 рублей, но со скидкой вышло дешевле — 361 тыс. рублей. Он приобрел себе бежевый костюм, состоящий из худи и штанов, за 54 тыс. 800 рублей, безрукавку за 12 тыс. 200 рублей и проч.

Кологривого также заинтересовали редкие кроссовки за 250 тыс. рублей, однако актер отказался их брать, усмотрев модель дешевле — Nike SB Dunk Low за почти 62 тыс. 900 рублей. Он признался, что в былые времена мог бы потратить большую сумму на обувь, но не сейчас. При этом артист сказал фразу: «Отдам позже», — и отметил, что его мать всегда говорила, что на обувь жалеть нельзя.

В декабре Кологривый заявил, артисты не должны получать большие деньги лишь за то, что «спели песню». Он пояснил, что незамысловатую песню о неудавшейся любви легко написать, «когда сидишь на Бали». Он также вспомнил о своем знакомом, который работает спасателем. Актер признался, что за зарплату 45 тыс. рублей в месяц его друг «разрезает машины и достает людей из пожаров».

Ранее модель Решетова объяснила, почему больше не снимается в откровенных фотосессиях.

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