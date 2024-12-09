Анна Asti о слитых в сеть интимных фото: «Я стала жертвой преступников»

Певица Анна Asti призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала жертвой преступников.

По словам исполнительницы, злоумышленники незаконно проникли в ее телефон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с супругом. От Asti требовали большую сумму денег, припугивая тем, что выложат интимные фото с ее смартфона в сеть.

«В результате были слиты мои приватные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. <...> Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — заявила артистка.

Asti призвала прекратить распространять слитые материалы. Она отметила, что преступники грубо нарушили ее частную жизнь и пытались подорвать ее репутацию.

«У нас [с мужем] все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание», — подчеркнула артистка.

В начале июля комик Николай Андреев признался, что злоумышленник шантажировал его интимными фото. Преступник взломал его телефон, а затем потребовал 100 тысяч рублей. Не получив деньги, мошенник стал публиковать фото к постам в Telegram-канале юмориста.

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