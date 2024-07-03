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Комик Андреев рассказал о сливе своих интимных фото

Комик Андреев признался, что злоумышленник шантажировал его интимными фото

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Stand-Up Club #1/YouTube

Комик Николай Андреев признался в YouTube-подкасте «Правило 34», что однажды мошенник шантажировал его интимными фотографиями.

Андреев отметил, что в 2022 году злоумышленник взломал телефон его возлюбленной Марго, где находились их интимные снимки. Взломщик потребовал от комика 100 тысяч рублей, иначе он сольет кадры в сеть. Тогда артист отказался вести с ним переговоры. Не получив деньги, мошенник стал публиковать фото к постам в Telegram-канале юмориста. Увидев это, комик отключил возможность комментировать.

По словам Андреева, позже мошенник начал распространять его интимные снимки в комментариях к сообществу его города. Однако пользователи либо не реагировали на фото, либо просили администратора группы удалить их. Со временем неизвестный перестал писать комику.

Николай Андреев выступает со стендап-концертами и в YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1». Он также участвовал в YouTube-шоу «Порараз Бирацца», «Разгоны», «Книжный клуб».

В июле коллега Андреева по «Stand-Up Club #1» Дмитрий Коваль признался, что уже несколько месяцев страдает от сильных мигреней.

Ранее Минкульт попросили отменить шоу с Гудковым в кинотеатрах.

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