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Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

Певец Филипп Киркоров сообщил, что нашел жениха дочери

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ВГТРК

Певец Филипп Киркоров заявил на премии «Песня Года», что нашел «будущего жениха» для 12-летней дочери Аллы-Виктории. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На мероприятии мальчик, по совместительству ровесник Аллы-Виктории, взял комментарий у Киркорова и вручил лизиантусы для его дочери. Как оказалось, эти цветы – любимые у девочки.

«Пора бы уже познакомиться, да. В этом году день рождения она отпраздновала по-девчачьи, но в следующем году…» — отметил исполнитель.

Киркоров считает, что у мальчика есть все шансы понравиться Алле-Виктории. Он отметил, что для расположения девочки нужно подарить ей любимые цветы и завоевать «доверие папы».

«И одно, и второе у нее в кармане. Судя по тому, что ты на «Песне Года» и это Академия Игоря Крутого, у тебя все шансы!» — рассказал артист.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

В декабре Алла-Виктория призналась, что столкнулась с травлей в социальных сетях. Киркорова рассказала, что ее называют толстой и некрасивой.

Ранее Шнуров высказался о желании стать лучшей версией себя.

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