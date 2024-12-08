В Петербурге с концерта Лепса вывели фанатку, которая «пела громче» артиста

Охранник вывел фанатку Григория Лепса на концерте артиста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, поклонница очень громко подпевала Лепсу на балконе БКЗ «Октябрьский». Зрители мероприятия вызвали охрану, так как женщина «пела громче» самого артиста. Сама женщина заявила, что может это делать, так как заплатила за билет. По предварительной версии, фанатка была пьяна.

В ноябре Григорий Лепс возмутился поведением одного из слушателей своего выступления в Набережных Челнах. Фанат снимал концерт артиста на телефон, что спровоцировало певца сделать ему замечание во время общения с публикой.

Григорий Лепс выступил в Набережных Челнах в помещении, которое, как заявляют «Челнинские известия», не приспособлено для проведения мероприятий в холодное время года.

Зрители сидели в зимней одежде весь двухчасовой концерт. При этом стоимость билетов на выступление доходила до 12 тыс. рублей.

В том же месяце SHOT сообщал, что Лепс повысил цену на свое часовое выступление до 11 млн рублей. Еще в 2023 году артист был готов провести концерт примерно за 8 млн рублей.

Ранее Григорий Лепс пожаловался на проблемы с голосом.