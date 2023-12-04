Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто будет вести «Голубой огонек» в 2024 году

«КП»: Басков и Губерниев будут вести «Голубой огонек» в 2024 году

close
100%
«Россия 1»

Традиционную программу «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году будут вести артисты Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, сообщает kp.ru.

По данным газеты, съемки программы завершились в выходные, 2-3 декабря, они проходили на студии «Мосфильм». В «огоньке» также примут участие Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Юлия Савичева, Леонид Агутин Сергей Лазарев, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Дима Билан, Полина Гагарина и другие артисты. Гостями программы станут «настоящие герои», добавили в издании.

«За один день снимали несколько артистов — на сцене и потом они садились за столики, произносили тосты. Подводки ведущих к номерам снимали в отдельные дни — потом их монтируют к нужным артистам», — уточнили в сообщении.

В ноябре сообщалось, что ранняя подготовка к созданию «Новогоднего голубого огонька» связана с тем, что в этом месяце свои музыкальные программы снимают сразу несколько телеканалов. Создатели решили облегчить работу артистам, не нагружая сильнее и без того плотный график.

Ранее певец Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий