Стало известно, кто будет вести «Голубой огонек» в 2024 году

Традиционную программу «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году будут вести артисты Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, сообщает kp.ru.

По данным газеты, съемки программы завершились в выходные, 2-3 декабря, они проходили на студии «Мосфильм». В «огоньке» также примут участие Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, SHAMAN, Юлия Савичева, Леонид Агутин Сергей Лазарев, Лариса Долина, Валерий Сюткин, Дима Билан, Полина Гагарина и другие артисты. Гостями программы станут «настоящие герои», добавили в издании.

«За один день снимали несколько артистов — на сцене и потом они садились за столики, произносили тосты. Подводки ведущих к номерам снимали в отдельные дни — потом их монтируют к нужным артистам», — уточнили в сообщении.

В ноябре сообщалось, что ранняя подготовка к созданию «Новогоднего голубого огонька» связана с тем, что в этом месяце свои музыкальные программы снимают сразу несколько телеканалов. Создатели решили облегчить работу артистам, не нагружая сильнее и без того плотный график.

Ранее певец Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса.