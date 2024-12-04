Веденеева заявила, что может пропустить съемки в новогодних шоу из-за болезни

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева сообщила в беседе с порталом «Абзац», что заболела.

Веденеева отметила, что может пропустить съемки в новогодних передачах из-за болезни. Артистка пожаловалась на проблемы с горлом. Она призналась, что временно потеряла голос.

«Сейчас вовсю идут съемки, и в одной из них я успела поучаствовать, а потом заболела простудой. Но сейчас у меня даже нет голоса, не могу разговаривать», — поделилась телеведущая.

Веденеева дебютировала в кино в 1973 году. Она снялась в картине «Много шума из ничего». В 1977-м начала служить в театре им. Маяковского. Позже актриса начала активно работать на телевидении. Она была ведущей таких программ, как «Однажды осенью», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Утро», «Песня года».

В 2021-м Веденеева удостоилась звания заслуженной артистки России.

В декабре kp.ru сообщил, что программу «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году будут вести артисты Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев.

Ранее Антонов объяснил, почему артистам невесело сниматься в новогодних передачах.