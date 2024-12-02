Антонов объяснил, почему артистам невесело сниматься в новогодних передачах

Певец Юрий Антонов признался в беседе с изданием «Абзац», что на съемках новогодних программ не происходит никаких веселых случаев.

Антонов объяснил, что у артистов нет времени на веселье из-за строгого графика съемок новогодней передачи.

«У артиста стоит единственная задача — спеть песню, а у оператора — отснять материал. Дальше там режиссер работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант передачи. Всё работает по строгому таймингу», — поделился музыкант.

В ноябре телеведущий Владимир Березин заявил, что «Голубые огоньки» стоит убрать с ТВ только при появлении нового формата. По мнению артиста, нужно придумать такое, чтобы старое на его фоне «потеряло свой блеск и ушло в небытие».

Березин отметил, что недовольные «Голубым огоньком» появились еще в 90-е. Актер считает, что передача является символом Нового года. Он уверен, что программа — это фундаментальная классика праздника наравне с Дедом Морозом, елкой и фейерверками.

Ранее билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за 2 минуты.