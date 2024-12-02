Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антонов объяснил, почему артистам невесело сниматься в новогодних передачах

Певец Антонов: артистам невесело сниматься в новогодних передачах из-за строгого графика

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Юрий Антонов признался в беседе с изданием «Абзац», что на съемках новогодних программ не происходит никаких веселых случаев.

Антонов объяснил, что у артистов нет времени на веселье из-за строгого графика съемок новогодней передачи.

«У артиста стоит единственная задача — спеть песню, а у оператора — отснять материал. Дальше там режиссер работает над тем, как будет выглядеть окончательный вариант передачи. Всё работает по строгому таймингу», — поделился музыкант.

В ноябре телеведущий Владимир Березин заявил, что «Голубые огоньки» стоит убрать с ТВ только при появлении нового формата. По мнению артиста, нужно придумать такое, чтобы старое на его фоне «потеряло свой блеск и ушло в небытие».

Березин отметил, что недовольные «Голубым огоньком» появились еще в 90-е. Актер считает, что передача является символом Нового года. Он уверен, что программа — это фундаментальная классика праздника наравне с Дедом Морозом, елкой и фейерверками.

Ранее билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за 2 минуты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами