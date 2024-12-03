Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный комик пожаловался, что получил 120 рублей за два дня работы на мойке

Комик Амарян вспомнил, что заработал на автомойке 120 рублей за два дня

close
Пресс-служба ТНТ

Стендап-комик Гурам Амарян вспомнил, что работал пару дней на автомойке в Нижнем Новгороде до известности. Об этом юморист рассказал на VK-шоу «Откуда ты?».

По словам Амаряна, за два дня ему пришлось перемыть много автомобилей. Однако стендаперу заплатили всего 120 рублей.

Также, поделился юморист, он был мерчандайзером в одном из крупных сетевых супермаркетов — занимался выкладкой товаров на полки. Свои обязанности Амарян назвал «отвратительными».

«Мне говорили, что если курица стухла, то надо было сесть и понюхать, какая именно стухла. Ее убирать, а другие оставлять», — рассказал юморист.

Гурам Амарян начал развивать себя в жанре стендапа в 2014 году. Он участвовал в шоу «Открытый микрофон», «Что было дальше?», «Stand Up на ТНТ».

В мае юморист признавался, что приобрел квартиру за 7,8 млн рублей для родителей в Москве. Он продал собственное жилье в Тбилиси примерно за 2,1 млн рублей и взял ипотеку на приобретение новой недвижимости.

Также Амарян купил квартиру в столице для себя. Он не стал раскрывать сумму, но подчеркнул, что апартаменты находятся в «очень хорошем ЖК» за пределами Третьего транспортного кольца.

Ранее стало известно, что Егор Крид заработал больше 40 млн рублей за три месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами