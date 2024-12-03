Известный комик пожаловался, что получил 120 рублей за два дня работы на мойке

Стендап-комик Гурам Амарян вспомнил, что работал пару дней на автомойке в Нижнем Новгороде до известности. Об этом юморист рассказал на VK-шоу «Откуда ты?».

По словам Амаряна, за два дня ему пришлось перемыть много автомобилей. Однако стендаперу заплатили всего 120 рублей.

Также, поделился юморист, он был мерчандайзером в одном из крупных сетевых супермаркетов — занимался выкладкой товаров на полки. Свои обязанности Амарян назвал «отвратительными».

«Мне говорили, что если курица стухла, то надо было сесть и понюхать, какая именно стухла. Ее убирать, а другие оставлять», — рассказал юморист.

Гурам Амарян начал развивать себя в жанре стендапа в 2014 году. Он участвовал в шоу «Открытый микрофон», «Что было дальше?», «Stand Up на ТНТ».

В мае юморист признавался, что приобрел квартиру за 7,8 млн рублей для родителей в Москве. Он продал собственное жилье в Тбилиси примерно за 2,1 млн рублей и взял ипотеку на приобретение новой недвижимости.

Также Амарян купил квартиру в столице для себя. Он не стал раскрывать сумму, но подчеркнул, что апартаменты находятся в «очень хорошем ЖК» за пределами Третьего транспортного кольца.

Ранее стало известно, что Егор Крид заработал больше 40 млн рублей за три месяца.