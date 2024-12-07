Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Жизнь висела на волоске»: звезда «Джанго освобожденного» о госпитализации

Актер Фокс признался, что выжил в 2023 году только благодаря экстренной госпитализации

close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Джейми Фокс признался поклонникам, что выжил в 2023 году только благодаря экстренной госпитализации. Об этом пишет Page Six со ссылкой на давнего фаната актера Демекоса Чемберса, посетившего шоу Фокса.

По словам мужчины, 56-летний комик думал, что потерял сознание на секунду, однако вышел из комы через 20 дней и обнаружил, что у него отросла борода.

Фокс заявил, что его жизнь «висела на волоске» и «если бы он не добрался до больницы вовремя и медсестра не оказала ему помощь, не выжил бы».

Чемберс добавил, что актер передвигался по сцене самостоятельно и не нуждался в помощи, однако было видно, что он еще восстанавливается после серьезных проблем со здоровьем.

Во время Фокс выразил благодарность своей семье, в частности дочерям — 30-летней Коринн и 16-летней Анелизе — за то, что помогли ему бороться за жизнь.

«Его дочь играла на семейной гитаре, и именно это пробудило актера во время комы», — говорит фанат.

Накануне Пи Дидди заподозрили в отравлении звезды «Джанго освобожденного». Почему именно Джейми Фокс провел 20 дней в коме, неизвестно.

Ранее Джейми Фокс рассказал, с чего началось его таинственное заболевание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами