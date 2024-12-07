«Жизнь висела на волоске»: звезда «Джанго освобожденного» о госпитализации

Актер Джейми Фокс признался поклонникам, что выжил в 2023 году только благодаря экстренной госпитализации. Об этом пишет Page Six со ссылкой на давнего фаната актера Демекоса Чемберса, посетившего шоу Фокса.

По словам мужчины, 56-летний комик думал, что потерял сознание на секунду, однако вышел из комы через 20 дней и обнаружил, что у него отросла борода.

Фокс заявил, что его жизнь «висела на волоске» и «если бы он не добрался до больницы вовремя и медсестра не оказала ему помощь, не выжил бы».

Чемберс добавил, что актер передвигался по сцене самостоятельно и не нуждался в помощи, однако было видно, что он еще восстанавливается после серьезных проблем со здоровьем.

Во время Фокс выразил благодарность своей семье, в частности дочерям — 30-летней Коринн и 16-летней Анелизе — за то, что помогли ему бороться за жизнь.

«Его дочь играла на семейной гитаре, и именно это пробудило актера во время комы», — говорит фанат.

Накануне Пи Дидди заподозрили в отравлении звезды «Джанго освобожденного». Почему именно Джейми Фокс провел 20 дней в коме, неизвестно.

Ранее Джейми Фокс рассказал, с чего началось его таинственное заболевание.