Джейми Фокс рассказал, с чего началось его таинственное заболевание

Актер Джейми Фокс рассказал, с чего началось в 2023 году таинственное заболевание, которое привело к его госпитализации. Ролик с актером, откровенничавшим со знакомыми в ресторане, появился в сети.

«11 апреля прошлого года у меня началась сильная головная боль, я попросил у помощника лекарство... И выключился на 20 дней», — рассказал он.

По словам Фокса, он ничего не помнит о своем 20-дневном пребывании в больнице.

Врачи объяснили ему, что у него «что-то происходит» в мозге. Свой диагноз он все еще не раскрыл. Там, где Фокс должен был сказать, что с ним произошло, видео обрывается.

Фокс был срочно доставлен в больницу в апреле 2023 года. Пребывание там он описывал как «ад».

В декабре он рассказывал, что во время болезни не мог ходить и рисковал не выжить.

Ранее стало известно, что звезда BTS станет факелоносцем на Олимпиаде-2024.