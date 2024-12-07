Лепса и Леонтьева не будет на «Песне года»

Народного артиста России Григория Лепса не будет на записи «Песни года 2024». Об этом сообщает kp.ru.

До этого Лепс не пропускал мероприятие, но на 7 декабря у него назначен сольный концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. При этом 8 декабря исполнитель споет на «Новой Песне года».

Кроме того, в список выступающих не вошел народный артист России Валерий Леонтьев. Издание уточняет, что в данный момент в Москве Леонтьев работает на новогодних частных мероприятиях, а в ночь с 31-го на 1-е споет на концерте в Дубае. В последний раз Леонтьев снялся в «Песне года» в декабре 2021 года и с тех пор в телеконцертах не участвовал.

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