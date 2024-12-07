Волочкова встретит Новый год с бойфрендом дочери

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что встретит Новый год дома с 19-летней дочерью и ее бойфрендом. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Новый год я традиционно отмечаю у себя дома, ко мне приезжает дочь с парнем. Я готовлю салаты легкие, закусочки, если есть настроение», — рассказала она.

Волочкова отметила, что в новогодние праздники к ней приходят друзья, а дом она украсила давно — у артистки стоит елка и «наряжен почти каждый квадратный метр особняка».

При этом праздник не будет для Волочковой поводом отказываться от станка и пуантов — у звезды запланирована серия концертов.

Накануне Волочкова объяснила, почему ни при каких обстоятельствах не вернется в Государственный академический Большой театр.

«Я готова приплатить денег, чтобы туда не возвращаться. Самое лучшее время я застала в Большом театре», — говорит она.

Ранее Волочкова заявила, что не станет смотреть балет «Щелкунчик» в Большом театре из-за завышенных цен.