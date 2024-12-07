Лолита объяснила, почему старики на сцене не уступят дорогу молодежи

Певица Лолита Милявская объяснила, почему старики на сцене не должны уступать дорогу молодым коллегам. Ее цитирует «Пятый канал».

По ее словам, молодежь часто сама выбирает для прослушивания старые песни.

«Если трек или песня, как говорили в старину, классная, она будет жить независимо от поколения самого артиста, после, на ней будут расти следующие поколения. Поэтому совершенно идиотские разговоры впустую, что старики должны уступить дорогу молодежи», — сказала она, добавив, что навязать прослушивание новых треков невозможно.

Благодаря наличию собственного вкуса, продолжила Милявская, новые артисты часто находят произведения, пережившие пик популярности 10–20 лет назад, и возвращают их в ротацию благодаря новому звуку.

Накануне администратор Лолиты назвал бредом слухи об отмене концертов за пределами Москвы.

Ранее Лолита рассказала, как спасла свой концерт в Екатеринбурге.