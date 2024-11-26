Администратор Лолиты назвал бредом слухи об отмене концертов за пределами Москвы

Администратор Лолиты Милявской в беседе с «Ъ-Ярославль» опроверг слухи об отмене концертов за пределами Москвы.

Менеджер Лолиты назвал бредом, что артистка отказалась от гастролей по России после попытки срыва концерта в Ярославле. Он сообщил, что Милявская продолжает свой тур, а никаких отмен нет. 27 ноября артистка споет в Екатеринбурге, а 4 декабря — в Рязани.

26 ноября Telegram-канал SHOT заявил, что Милявская якобы отменила все мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва ее концерта в Ярославле. Как утверждало издание, как минимум до конца года Лолита не собирается выезжать в регионы, при этом в Москве может дать несколько концертов за день. За выступление певица просит 4 млн рублей.

11 ноября Лолита призналась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов из «Русской общины». По словам Милявской, она увидела «50 лбов» сразу же, как только вышла из машины напротив концертной площадки. Она возмутилась тем, что несколько десятков рослых мужчин пытались предпринять какие-то действия против нее, «девочки». Лолита поблагодарила сотрудников полиции и тех, кто работал при организации концерта в Ярославле, за помощь.

Ранее Лолита назвала главный пункт в своем райдере.