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Пиотровский рассказал о реставрации арки в Пальмире на фоне ситуации в Сирии

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский заявил о приостановке реставрации арки в Пальмире

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о работе в рамках российско-сирийского проекта по реставрации Триумфальной арки в Пальмире. Его цитирует ТАСС.

Пиотровский напомнил, что проект был одобрен ЮНЕСКО, несмотря на то, что Россия и Сирия — «не самые любимые страны» организации.

«Началась работа, есть компьютерные модели, начались работы по подготовке площадки для реставрации Триумфальной арки, был определен карьер, недавно обсуждали очередные вещи, связанные с финансированием. Но сейчас ситуация в Сирии такая, что работ никаких быть не может, и как раз район Пальмиры подвергся бомбардировке некоторое время назад», — сказал он.

Несмотря на приостановку работы, отметил он, у специалистов «готовность номер один» для их возобновления.

Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). У знаменитой арки рухнул свод, был полностью разрушен центральный пролет. Ученые подсчитали, что сохранилось порядка 40% исторических камней, также были обнаружены древние блоки, которыми можно дополнить арку, утраты будут восполнены аналогичным мраморизованным известняком.

Также Пиотровский рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.

Ранее турист посидел на троне в Эрмитаже и отправился срывать картины.

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