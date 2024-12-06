Турист сел на трон в Эрмитаже и отправился срывать картины

Посетитель Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге сел на трон в Фельдмаршальском зале и отправился срывать картины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

39-летний мужчина приехал в Санкт-Петербург из Московской области. Посидев на троне, он отправился в военную галерею 1812-го года и попытался сорвать портреты.

Сотрудники Росгвардии задержали туриста и передали в отдел полиции.

Накануне генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский сообщил, что «готовится к смене караула».

Намекая накануне собственного 80-летия на скорый выход на пенсию, он привел в пример директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Глена Лаури.

«Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — говорит Пиотровский.

Ранее на ВДНХ открылся новый музей.