Турист сел на трон в Эрмитаже и отправился срывать картины

Посетитель Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге сел на трон в Фельдмаршальском зале и отправился срывать картины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
39-летний мужчина приехал в Санкт-Петербург из Московской области. Посидев на троне, он отправился в военную галерею 1812-го года и попытался сорвать портреты.
Сотрудники Росгвардии задержали туриста и передали в отдел полиции.
Накануне генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский сообщил, что «готовится к смене караула».
Намекая накануне собственного 80-летия на скорый выход на пенсию, он привел в пример директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Глена Лаури.
«Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — говорит Пиотровский.
Ранее на ВДНХ открылся новый музей.