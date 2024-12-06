Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турист сел на трон в Эрмитаже и отправился срывать картины

Росгвардия задержала посетителя Эрмитажа, севшего на трон в Фельдмаршальском зале

close
Телеграм-канал Mash на Мойке

Посетитель Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге сел на трон в Фельдмаршальском зале и отправился срывать картины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

39-летний мужчина приехал в Санкт-Петербург из Московской области. Посидев на троне, он отправился в военную галерею 1812-го года и попытался сорвать портреты.

Сотрудники Росгвардии задержали туриста и передали в отдел полиции.

Накануне генеральный директор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский сообщил, что «готовится к смене караула».

Намекая накануне собственного 80-летия на скорый выход на пенсию, он привел в пример директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Глена Лаури.

«Он тоже востоковед, как и я. Он проработал в музее более 30 лет. У него тоже, как у меня, готовится смена караула», — говорит Пиотровский.

Ранее на ВДНХ открылся новый музей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами