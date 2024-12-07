Указ Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве

В Российском государственном военно-историческом архиве нашли муляж указа императора Петра I. О том, что документ подменили, сообщили «Известия».

Подделанным оказался «Указ императора Петра I от 11.11.1723 г.» — «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд».

Подмену выявили после того, как документ выставили на торги аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании. Изучение находящейся в России копии выявило ряд отличий, которые указали на подделку.

Письмо об этом было направлено в Росархив 18 ноября 2024 года, ведется проверка.

Несколько месяцев назад в архиве также нашли поддельный указ Петра III.

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