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Приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе

Приклеенный скотчем к стене банан ушел с молотка за $6,2 млн США

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Eduardo Munoz Alvarez/AP

Банан, приклеенный скотчем к стене, был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за $6,2 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что произведение Comedian принадлежит итальянскому художнику Маурицио Каттелану. Предварительная стоимость банана составляла от $1 млн до $1,5 млн.

Произведение приобрел криптовалютный предприниматель Джастин Сан. В своем X (ранее Twitter) он написал, что планирует в ближайшие дни съесть банан.

В начале ноября стало известно, что на аукционе Sotheby's за $1,08 млн была продана первая в мире картина, созданная человекоподобным роботом. На ней изображен портрет Алана Тьюринга.

Произведение вызвало большой интерес — на его покупку было подано 27 заявок. Изначально прогнозировалось, что работа будет продана за сумму от $120 тыс. до $180 тыс. Однако итоговая стоимость превысила $1 млн.

Картина была создана Ai-Da, первым в мире реалистичным роботом-художником-гуманоидом. Разработанная в 2019 году Ai-Da использует высокотехнологичные камеры, сложные алгоритмы ИИ и специально разработанные роботизированные руки для создания своих работ.

Ранее сообщалось, что ожерелье c коронации Елизаветы II выставят на аукцион.

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