Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трофейную технику из зоны СВО показали в Петербурге

В Петербурге открылась выставка захваченной трофейной техники из зоны СВО

close
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 4 ноября в День народного единства открылась выставка военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Харьковском и Сумском направлениях. Об этом сообщает «ТАСС».

«Выставка трофейных образцов вражеской техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в День народного единства в Санкт-Петербурге на территории музейно-выставочного центра «Россия - моя история», — пишет агентство.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из 22 единиц представленной техники всего три украинского производства, остальные - американские, канадские, европейские. Например, из украинской техники можно увидеть колесные бронемашины «Козак», «Варта» и «Тритон-01». Выставлен американский танк Abrams, который выпускается с 1980 года, и боевую машину пехоты Bradley, изготовленную также в США, и другие.

Ранее сообщалось, что огромные пробки парализовали Россию и попали на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами