Трофейную технику из зоны СВО показали в Петербурге

В Санкт-Петербурге 4 ноября в День народного единства открылась выставка военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Харьковском и Сумском направлениях. Об этом сообщает «ТАСС».

«Выставка трофейных образцов вражеской техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Север» на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в День народного единства в Санкт-Петербурге на территории музейно-выставочного центра «Россия - моя история», — пишет агентство.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из 22 единиц представленной техники всего три украинского производства, остальные - американские, канадские, европейские. Например, из украинской техники можно увидеть колесные бронемашины «Козак», «Варта» и «Тритон-01». Выставлен американский танк Abrams, который выпускается с 1980 года, и боевую машину пехоты Bradley, изготовленную также в США, и другие.

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