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Названа многомиллионная сумма, которую мать Запашных заработала на цирке

Выручка цирка дрессировщиков Запашных в 2023 году составила 100 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Названа многомиллионная сумма, которую заработала на цирке мать дрессировщиков Запашных Татьяна. Об этом пишет портал «Страсти».

Татьяна Запашная является единственным учредителем и руководителем московского ООО «Цирк братьев Запашных». Цирк не имеет своего помещения и выступает на разных площадках, чаще всего — в цирке на Цветном бульваре, где Эдгард Запашный работает директором.

За 2023 год, стало известно из открытых источников, организация заработала 327 млн рублей, а чистая выручка цирка Запашных составила 100 млн рублей.

11 ноября Эдгард Запашный возмутился тем, насколько шоу-бизнес в США сильно интегрирован в политическую жизнь страны. Запашный привел в пример Тома Хэнкса, который сообщил об отъезде из Америки на фоне победы Дональда Трампа. Он осудил позицию звезды «Форреста Гампа», который не разделяет свои взгляды и мнение большинства проголосовавших американцев.

Ранее Запашный отказался дрессировать переодевшихся в хищников квадроберов.

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