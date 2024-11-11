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Запашный осудил Тома Хэнкса за отъезд из США после победы Трампа

Дрессировщик Запашный обвинил Тома Хэнкса в непорядочности из-за отъезда из США

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Дрессировщик Эдгард Запашный возмутился тем, насколько шоу-бизнес в США сильно интегрирован в политическую жизнь страны. Его слова передает издание «Абзац».

Запашный привел в пример Тома Хэнкса, который сообщил об отъезде из Америки на фоне победы Дональда Трампа. Он осудил позицию звезды «Форреста Гампа», который не разделяет свои взгляды и мнение большинства проголосовавших американцев.

«Это говорит об их [американских артистов] непорядочности, их, назовем так, приоритете собственной жизни», — заявил Запашный.

Дрессировщик выразил мнение, что американские знаменитости играют на политическом поле, поскольку хотят «иметь большой вес». Также Запашный считает, что российская ситуация с уехавшими звездами только отчасти сравнима с американским кейсом. Он назвал российских артистов «трусами», которые изначально не были готовы защищать страну.

Недавно стало известно, что Том Хэнкс уехал из США. Он пояснил в прощальном письме своим поклонникам, что не был готов к победе Дональда Трампа на президентских выборах.

«Когда я увидел результаты, я подумал: «Беги, Форрест, беги!» И именно это я и сделал», — сообщил актер.

Ранее актер Тиль Швайгер назвал аполитичной свою поездку в Белоруссию на съемки.

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