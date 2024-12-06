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Лишь бы не кусали: Кети Топурия высказалась о квадроберах

Певица Топурия предложила узнать квадроберов ближе, прежде чем осуждать их

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Андрей Калмыков/Звук

Солистка группы «A'Studio» Кети Топурия высказалась о квадроберах — представителях новой детской субкультуры, в рамках которой подростки имитируют повадки зверей. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба HiFi-стриминга Звук.

Она предложила ближе узнать квадроберов, прежде чем осуждать их.

«Есть разные квадроберы, как я поняла. Есть люди, которые к этому относятся просто: надевают маску, делают гимнастические сложные трюки — упасть на четыре конечности, сделать колесо и так далее. Но не хотелось бы, чтобы ребенок кого-то кусал», — высказалась она.

Накануне лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов вступился за квадроберов.

Горбашов упрекнул критикующих квадроберов родителей в тотальном контроле и непонимании и предложил взрослым вспомнить, чем они увлекались в юности.

Ранее в защиту квадроберов выступил Николай Цискаридзе.

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