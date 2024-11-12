«Любят животных»: лидер «Миража» вступился за квадроберов

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов вступился в беседе с «Газетой.Ru» за квадроберов — представителей новой детской субкультуры.

«Давайте честно признаемся, что взрослым людям в принципе редко нравятся увлечения детей. Видимо, всем хочется, чтобы дети и особенно подростки, как выдрессированные собаки, слушали взрослых по команде. Учись. Занимайся спортом. Читай. Ложись спать», — поделился он.

По мнению музыканта, родителей настораживают многие интересы детей и подростков.

«Играют часами в компьютерные игры? Безобразие! Могли бы заниматься спортом, а тут часами зрение сажают! Увлеклись восточными единоборствами? Катастрофа! Растут потенциальные бандиты. Читают комиксы? Все пропало! Из них вырастут идиоты! Слушают рэп? Это же деградация!» — приводит примеры он.

Горбашов упрекнул критикующих квадроберов родителей в тотальном контроле и непонимании и предложил взрослым вспомнить, чем они увлекались в юности.

«Ну а теперь, собственно, о квадроберах. Думаю, нужно успокоиться и оставить в покое этих детей. Чем больше подросткам запрещают что-то, тем более важным оно становится в их глазах и головах. В целом увлечение, на мой взгляд, безобидное и смешное. Игра. Не наркотики. Не азартные игры. Эти дети не представляют никакой угрозы окружающим и себе. В отличие, скажем, от зацеперов. В конце концов, квадроберы любят животных», — заключил он.

Накануне в защиту квадроберов выступил Николай Цискаридзе.

Ранее Митя Фомин заявил, что проблема квадробинга преувеличена.