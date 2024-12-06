В Москве из-за госпитализации актера Щербакова пришлось отменить спектакль

В Москве из-за госпитализации народного артиста России, актера театра и кино Бориса Щербакова отменили спектакль «Свободная пара». Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на представителя ДК «Московский».

В спектакле 74-летний артист должен был играть вместе с актрисой Марией Ароновой.

«В связи с травмой и экстренной госпитализацией Бориса Щербакова спектакль «Свободная пара», который должен был пройти 7 декабря, переносится на март 2025 года. До конца декабря станет известна точная дата, когда состоится постановка», — рассказали в театре.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

В больнице врачи диагностировали у артиста перелом черепа. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести в общей палате нейрохирургии.

Ранее сосед Щербакова связал госпитализацию актера с курением.