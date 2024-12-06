Сосед связал госпитализацию Бориса Щербакова с курением

Сосед народного артиста России Бориса Щербакова связал его новую госпитализацию с курением. Об этом пишет mk.ru.

«Я уверен, это все курево. В сентябре его забирали с сердцем, сказали: «хочешь жить, бросай курить», и вот снова», — поделился размышлениями сосед.

По словам соседей, к получившему травму Щербакову также приезжали правоохранители, которых могла вызвать супруга артиста.

«Раз уж он голову себе пробил, могла подумать, что напали, но такого быть не может. Мы все друг друга знаем, живем давно», — рассуждает мужчина.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Ранее стало известно, что Щербакову предстоит операция.