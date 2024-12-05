Прохор Шаляпин возмутился, что ему пришлось выйти на работу: «Дожили»

Певец Прохор Шаляпин пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему пришлось выйти на работу.

Исполнитель опубликовал ролик из Калининграда и раскрыл, что сейчас находится на гастролях. Шаляпин предположил, что его кто-то сглазил, поэтому пришлось заняться трудовой деятельностью.

«Я очень люблю людей, спасибо им, что ходят на мои концерты, но все же это работа, а не для этого я создавался», — подчеркнул артист.

По словам Шаляпина, он создавался для любви, счастья и удовольствия. Артист также ужаснулся, что из-за неожиданных гастролей полетит на Мальдивы только во второй половине января.

«Так что я работаю, дожили <...> Это просто тушите свет!» — посетовал певец.

Недавно Шаляпин назвал неадекватными цены на билеты в Большой театр. Артист считает их завышенными и очень дорогими для людей. Исполнитель также осудил перекупщиков билетов, которые продают места на спектакль за 100 тысяч рублей. В этом случае, подчеркнул он, деньги не идут на зарплаты актеров.

«Я против коррупции. Она есть во всем мире, но все же хочется ее меньше в нашей стране», — также отметил он.

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